Ситуация на ЗАЭС: каков риск аварии в случае потери электроснабжения

При потере электроснабжения Запорожской АЭС может произойти непоправимая катастрофа. Россияне могут попасть дроном или ракетой в уничтожающий его генератор.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Шаг к Фукусиме

Министр констатировал: риск ядерной катастрофы на ЗАЭС достаточно велик.

"Я это называю шаг к Фукусиме. Если нет внешнего источника питания, то включаются дизельные генераторы – все они в рабочем состоянии, ведь Украина отвечала за них раньше", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Работа генератора – уже опасный факт как таковой с точки зрения стабильности снабжения. Кроме того, продолжаются боевые действия, россияне стреляют, и случайное попадание дрона или ракеты в генератор просто уничтожит его.

"Соответственно, границу уже пересекли, и мы уже в ситуации ядерного инцидента. Даже если страны географически находятся далеко от нашей войны, и они думают, что это их не касается, то они все равно ощутят влияние такой аварии", — подытожил Галущенко.

Напомним, Захватчики обстреливают Украину из оккупированной ЗАЭС.

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