В российском Орске снова прорвало дамбу

В регион стягивают спасателей для эвакуации местных жителей.

В российском городе Орск в Оренбургской области произошел повторный прорыв плотины на реке Урал.

Об этом информирует российская служба BBC со ссылкой на российское МЧС.

"В Орске произошел очередной порыв насыпной дамбы. В возможную зону подтопления попадают участки в районе поселка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского", — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Орск призвал жителей ряда поселков срочно эвакуироваться из-за прорыва насыпной плотины.

В регион стягивают спасателей для эвакуации местных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Орске прорвало дамбу, город затапливает.

Кроме того, мы ранее информировали, что у РФ произошел прорыв дамбы в Бурятии, из-за чего поток воды размыл железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали.

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