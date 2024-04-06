"Вы живете по моим правилам": россиянин разгромил кафе в Подмосковье

Дебошир выбил окна и разбил стойку в заведении "Бургер Кинг".
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил погром в подмосковном общепите утром 6 апреля. Со словами "вы здесь живете по моим правилам" и нецензурной бранью он разбил стойку заказов и выбил окна в заведении "Бургер Кинг", расположенном в поселке Октябрьское.
Об этом пишет канал Baza.
В сообщении говорится, что мужчина вошел в помещение заведения и сразу начал кричать и трясти кассу самообслуживания. В ответ на предложение менеджера помочь ему сделать заказ мужчина еще больше разозлился, вылез на стойку и начал крушить принадлежности и бросаться с кулаками на людей, пытавшихся его успокоить.
Сотрудники заведения вызвали правоохранителей, которые и забрали правонарушителя из кафе. Кроме того, после испытания на прочность окон "Бургер Кинга" мужчине понадобилась помощь медиков. Посетители и работники заведения не пострадали.
Персонал рассказал, что мужчина является постоянным клиентом заведения, но до этого дня никаких проблем с ним не возникало.
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