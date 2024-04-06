"Ви живете за моїми правилами": росіянин розгромив кафе у Підмосков'ї

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував погром у закладі громадського харчування у Підмосков'ї вранці 6 квітня. Зі словами "ви тут живете за моїми правилами" та нецензурною лайкою він розтрощив стійку замовлень та повибивав вікна у закладі "Бургер Кінг", який розташований у селищі Жовтневе.

Про це пише канал Baza.

У повідомленні йдеться, що чоловік увійшов у приміщення закладу і відразу почав кричати й трусити касу самообслуговування. У відповідь на пропозицію менеджера допомогти йому зробити замовлення чоловік ще більше розлютився, виліз на стійку й почав трощити приладдя і кидатися з кулаками на людей, які намагалися його заспокоїти.

Співробітники закладу викликали правоохоронців, які й забрали шибайголову із кафе. Крім того, після випробування на міцність вікон "Бургер Кінга" чоловікові знадобилася допомога медиків. Відвідувачі та працівники закладу не постраждали.

Персонал розповів, що чоловік є постійним клієнтом закладу, але до цього дня жодних проблем з ним не виникало.

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