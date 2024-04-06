Відомий снайпер дав цінну пораду тим, хто боїться йти на війну

Український воїн наголосив, що таке рішення повинно бути свідомим і дуже індивідуальним.

Військовозобов’язані українці повинні скористатися історичною можливість та набути унікальний досвід під час захисту своєї країни від ворожої агресії.

Про це говорив відомий український снайпер, сержант НГУ Сергій Позняк в інтерв'ю "НАТО".

Усім, хто не хоче іти на війну, український воїн рекомендує все таки “сходити”.

“Ти набуваєш такого досвіду, який, по-перше, буде з тобою все життя, а по-друге, він унікальний... Насправді, там все простіше. Там – "карпи", а там – наші, "карпів" – вбивати, а наших – захищати”, - пояснив Сергій Позняк.

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При цьому він наголосив, що рішення повинно бути свідомим і дуже індивідуальним.

“Зараз саме той час, історична така можливість. Коли ще буде історична можливість взяти таку участь в долі України... Можливо, вже і не буде. На жаль, воно може затягнутися, але зробимо все, щоб це швидко пройшло... Ніхто із моїх знайомих, які не хотіли іти, по мобілізації попали... всі, хто потрапили – ні одного немає такого, хто був би невдоволений", - запевнив воїн.

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Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки значно просунувся до ухвалення фінальної редакції законопроєкту про мобілізацію.

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