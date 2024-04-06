Мобілізація в Україні: скільки мають служити військові

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація

Певний термін служби для кожного військового рангу варіюється від 12 місяців для строковиків, які мають ступінь вищої освіти магістра до 10 років – для офіцерів з льотного складу авіації.

Відповідні терміни служби передбачаються статтею 23 Закону України.

Як зазначається в документі, загалом строки військової служби такі:

Для строковиків:

18 місяців – для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях;

12 місяців – для осіб, які на час призову мають ступінь магістра.

Для контрактників:

3 роки – для рядових;

3-5 років – для сержантів та старшин;

період навчання у закладі фахової передвищої військової освіти або військовому виші – для курсантів;

5 років – для військовослужбовців, які закінчили військовий заклад вищої освіти.

Для офіцерів:

10 років – для військовослужбовців зі спеціальностями льотного складу авіації;

5 років – для інших спеціальностей;

2-5 років – для осіб, що отримали військове звання після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування;

1-5 років – для інших громадян.

Нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, чи буде ухвалено нову норму законодавства в законі про мобілізацію.

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