Мобілізація в Україні: скільки мають служити військові

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація
Певний термін служби для кожного військового рангу варіюється від 12 місяців для строковиків, які мають ступінь вищої освіти магістра до 10 років – для офіцерів з льотного складу авіації.
Відповідні терміни служби передбачаються статтею 23 Закону України.
Як зазначається в документі, загалом строки військової служби такі:
Для строковиків:
- 18 місяців – для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях;
- 12 місяців – для осіб, які на час призову мають ступінь магістра.
Для контрактників:
- 3 роки – для рядових;
- 3-5 років – для сержантів та старшин;
- період навчання у закладі фахової передвищої військової освіти або військовому виші – для курсантів;
- 5 років – для військовослужбовців, які закінчили військовий заклад вищої освіти.
Для офіцерів:
- 10 років – для військовослужбовців зі спеціальностями льотного складу авіації;
- 5 років – для інших спеціальностей;
- 2-5 років – для осіб, що отримали військове звання після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування;
- 1-5 років – для інших громадян.
Нагадаємо, у Верховній Раді пояснили, чи буде ухвалено нову норму законодавства в законі про мобілізацію.
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