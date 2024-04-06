Окупанти атакували ракетами Слов'янськ: куди влучили

Близько третьої години ночі 6 квітня армія РФ завдала ракетних ударів по місту Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив очільник МВА Вадим Лях.

"Два ракетних удари по Словкурорту. Частково зруйнована будівля грязелікувальні. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив він.

Нагадаємо, російські війська 5 квітня обстріляли Покровськ Донецької області, атакувавши приватний сектор.

Поранення отримали п'ятеро людей, зокрема 14-річний хлопець. Крім того, через обстріл Покровська виник вогонь в адміністративній будівлі та у приватному будинку. Одну з пожеж довелося гасити п'ять годин.

Читайте також: