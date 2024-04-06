Оккупанты атаковали ракетами Славянск: куда попали

Власти сообщили о последствиях.
Около трех часов ночи 6 апреля армия РФ нанесла ракетные удары по городу Славянск Донецкой области.
Об этом сообщил глава МВА Вадим Лях.
"Два ракетных удара по Славкурорту. Частично разрушено здание грязелечебные. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщил он.
Напомним, российские войска 5 апреля обстреляли Покровск Донецкой области, атаковав частный сектор.
Ранения получили пять человек, в том числе 14-летний парень. Кроме того, из-за обстрела Покровска возник огонь в административном здании и в частном доме. Один из пожаров пришлось тушить пять часов.
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