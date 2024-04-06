У російському Орську знову прорвало греблю

До регіону стягують рятувальників для евакуації місцевих жителів.

У російському місті Орськ, що в Оренбурзькій області, стався повторний прорив греблі на річці Урал.

Про це інформує російська служба BBC, з посиланням на російське МНС.

"В Орську стався черговий порив насипної греблі. У можливу зону підтоплення потрапляють ділянки у районі селища Строітєлєй, Нікель, Лісоторговий та вулиця Борисоглібського", — йдеться у повідомленні.

Раніше мер міста Орськ закликав жителів низки селищ терміново евакуюватись через прорив насипної греблі.

До регіону стягують рятувальників для евакуації місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Орську прорвало дамбу, місто затоплює.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ стався прорив дамби в Бурятії, через що потік води розмив залізничні колії Байкало-Амурської магістралі.

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