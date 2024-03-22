Какая ситуация на ЗАЭС – есть ли угроза блэкаута

Оккупационная армия России в ночь на 22 марта совершила массированную атаку Украины во время которой в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

По состоянию на сейчас украинские энергетики возобновили линию питания ЗАЭС ПЛ-750кВ "Днепровская".

Об этом сообщает "Энергоатом".

"22 марта силами украинских энергетиков возобновлена работа внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская", которая была повреждена сегодня утром во время массированного ракетного обстрела РФ. В настоящее время временно оккупированная Запорожская АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяется двумя линиями электропередачи: "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ и "Днепровская", благодаря которым обеспечивается питание собственных потребностей станции", — рассказали подробности в компании.

Напомним, Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию на данный момент.

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