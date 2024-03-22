Яка ситуація на ЗАЕС – чи є загроза блекауту

Окупаційна армія Росії у ніч проти 22 березня здійснила масовану атаку України під час якої о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Станом на зараз українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ "Дніпровська".

Про це повідомляє "Енергоатом".

"22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка була пошкоджена сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу РФ. Наразі тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції", - розповіли подробиці у компанії.

Нагадаємо, Росія здійснила масований удар по Україні ракетами та дронами. ТСН.ua зібрав все, що відомо станом на зараз.

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