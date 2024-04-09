Астрологічний прогноз на 9 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: можна ставати до активних дій, які були заплановані днем раніше, але приурочити їх краще до другої половини дня – у першій сил ще буде недостатньо.

Символ дня: Риба-Кит.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий, охра.

Щасливе каміння дня: жадеїт, агат переливчастий.

За яку частину тіла відповідає: порожнина рота.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго і не призводять до серйозних ускладнень, особливо якщо вчасно вжити заходів щодо їх лікування.

Харчування дня: можна підбирати нову дієту — вона виявиться вдалою.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна висаджувати в ґрунт розсаду рослин, їстівна частина яких розташована під землею.

Магія та містика дня: ефективними будуть обряди та ритуали, спрямовані на порятунок від пороблення та пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі рідко бувають віщими.

Табу дня: не можна виявляти агресію навіть до тих, хто цього заслуговує.

Цитата дня: «Терпіти не можу, коли люди не можуть вибрати: біле чи чорне, добро чи зло. Життя стає набагато простішим, коли ми займаємо в ньому певну позицію» (Ендрю Найдерман).

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