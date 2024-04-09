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Астрологический прогноз на 9 апреля

Астрологический прогноз на 9 апреля

Кит - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, которые были запланированы днем ранее, но приурочить их лучше ко второй половине дня – в первой сил еще будет недостаточно.

Символ дня: Рыба-Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, охра. 

Счастливые камни дня: жадеит, агат переливчатый. 

За какую часть тела отвечает: полость рта. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это день, длятся недолго и не приводят к серьезным осложнениям, особенно если вовремя принять меры по их лечению. 

Питание дня: можно подбирать новую диету – она окажется удачной. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит. 

Дачные работы дня: можно высаживать в грунт рассаду растений, съедобная часть которых находятся под землей. 

Магия и мистика дня: эффективными будут обряды и ритуалы, направленные на избавление от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими. 

Табу дня: нельзя проявлять агрессию даже по отношению к тем, кто этого заслуживает. 

Цитата дня: "Терпеть не могу, когда люди не могут выбрать: белое или черное, добро или зло. Жизнь становится намного проще, когда мы занимаем в ней определенную позицию" (Эндрю Найдерман). 

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