Макрон та Шольц обговорили підтримку України та відносини з Китаєм

Сторонами підіймалось питання відновлення балансу у торговельно-економічних відносинах між Європою та КНР.
Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо військової підтримки України.
Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.
"Підтвердивши свою незмінну та довгострокову підтримку України, обидва лідери продовжили роботу, виконану в рамках Конференції на підтримку України, що відбулася 26 лютого в Парижі, та Веймарського саміту, що відбувся 15 березня в Берліні. Вони також обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, сторони обговорили відносини Євросоюзу та Китаю, зокрема питання відновлення балансу у торговельно-економічних відносинах між Європою та КНР, наполягаючи на впливі війни в Україні на європейську безпеку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції відкрили завод часів Першої світової.
Крім того, ми раніше інформували, що Європа може надати Україні додаткові 50 млрд євро через затримку допомоги від США.
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