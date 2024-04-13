У низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Загроза існує для Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей.
В ніч проти 13 квітня на сході країни була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це йдеться у повідомленні повстяних сил.
У повідомленні вказується, що загроза існує для Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей.
"Дніпропетровська, Харківська, Донецька області — загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів цікаві деталі про ракету Х-69, якою вразили Трипільску ТЕС.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ постійно намагається видозмінити свою тактику ракетний ударів.
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