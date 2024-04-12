Кулеба сказав, як можна було уникнути знищення Трипільської ТЕС

Україна постійно наголошує своїм партнерам на критичній важливості постачання сучасних систем ППО Patriot. Зокрема, саме нестача засобів захисту зробила можливим знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях кореспонденту "Укрінформу".

Очільника МЗС запитали, чи порушував він тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з європейськими колегами.

"Підіймаємо цю тему… Що тут підіймати, тема одна – дайте Patriot! Якби у нас стояли Patriot, ми б сьогодні не втратили все це", – відповів той.

Він наголосив, що це основний акцент української сторони під час переговорів з іноземними партнерами – "максимальне прискорення постачання ППО".

Раніше Кулеба після атаки емоційно звернувся до світу.

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