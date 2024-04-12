У Криворізькому районі збили 4 БПЛА: уламки впали на об’єкт енергетики

Внаслідок ворожої атаки були відключення електроенергії у частині Кривого Рогу.

У Криворізькому районі в ніч проти 12 квітня сили ППО збили чотири російські безпілотники. Внаслідок падіння уламків одного з них на об’єкті енергетики міста спалахнула пожежа.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Очільник військової адміністрації вказав, що вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили у Криворізькому районі чотири "Шахеди".

"Уламки впали на територію об'єкту критичної інфраструктури. Там сталася пожежа. Рятувальники вогонь приборкали", – зазначив Лисак.

Окупанти також атакували FPV-дронами Нікопольський район. Два безпілотники поцілили по Мирівській громаді. Пошкоджені два приватні будинки.

На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.

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Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 12 квітня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 12 квітня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 12 квітня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Водночас Вілкул написав у Мережі, що внаслідок падіння уламків збитого дрона на об’єкті енергетики Кривого Рогу спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати.

"Внаслідок цієї ворожої атаки були відключення електроенергії у частині міста, але до 03.00 енергопостачання було відновлено. Наразі є лише точкові відключення деяких об'єктів. Енергетики та всі відповідні служби продовжують відновлювальні роботи. Головне – без втрат", – йдеться в заяві голова Ради оборони Кривого Рогу.

Він додав, що у Криворізькому районі обстрілів з артилерії та РСЗВ не було.

У місті працюють усі служби, лікарні, соціальні установи.

Нагадаємо, в ніч проти 12 квітня Росія знову атакували дронами Україну: ворог запустив 17 безпілотників та керовану авіаракету Х-59. Сили ППО збили 16 дронів.

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