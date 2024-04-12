В Криворожском районе сбили 4 БПЛА: обломки упали на объект энергетики

В результате вражеской атаки были отключения электроэнергии в части Кривого Рога.

В Криворожском районе в ночь на 12 апреля силы ПВО сбили четыре российских беспилотника. В результате падения обломков одного из них на объекте энергетики города вспыхнул пожар.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Глава военной администрации указал, что ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили в Криворожском районе четыре "Шахеда".

"Обломки упали на территорию объекта критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Спасатели огонь укротили", — отметил Лысак.

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Оккупанты также атаковали FPV-дронами Никопольский район. Два беспилотника попали по Мировской громаде. Повреждены два частных дома.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

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Последствия обстрела Днепропетровской области 12 апреля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Днепропетровской области 12 апреля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрела Днепропетровской области 12 апреля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В то же время Вилкул написал в Сети, что в результате падения обломков сбитого дрона на объекте энергетики Кривого Рога вспыхнул пожар. Ее удалось локализовать.

"В результате этой вражеской атаки были отключения электроэнергии в части города, но к 03.00 энергоснабжение было возобновлено. В настоящее время есть лишь точечные отключения некоторых объектов. Энергетики и все соответствующие службы продолжают восстановительные работы. Главное – без потерь", – говорится в заявлении главы Рады обороны Кривого Рога.

Он добавил, что в Криворожском районе обстрелов из артиллерии и РСЗО не было.

В городе работают все службы, больницы, социальные учреждения.

Напомним, в ночь на 12 апреля Россия снова атаковали дронами Украину: враг запустил 17 беспилотников и управляемую авиаракету Х-59. Силы ПВО сбили 16 дронов.

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