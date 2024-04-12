В Криворожском районе сбили 4 БПЛА: обломки упали на объект энергетики

В результате вражеской атаки были отключения электроэнергии в части Кривого Рога.
В Криворожском районе в ночь на 12 апреля силы ПВО сбили четыре российских беспилотника. В результате падения обломков одного из них на объекте энергетики города вспыхнул пожар.
Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Глава военной администрации указал, что ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили в Криворожском районе четыре "Шахеда".
"Обломки упали на территорию объекта критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Спасатели огонь укротили", — отметил Лысак.
Оккупанты также атаковали FPV-дронами Никопольский район. Два беспилотника попали по Мировской громаде. Повреждены два частных дома.
К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.
Читайте главные новости дня:
- Новое наступление России: направления, сроки и цели – что об этом говорят западные лидеры и военные
- Почему России удалось уничтожить ТЭС, которая "была защищена на 100%": эксперт указал на нюансы
- Изъятие автомобилей, наказание для уклонистов и повестки по-новому: что изменит закон о мобилизации
В то же время Вилкул написал в Сети, что в результате падения обломков сбитого дрона на объекте энергетики Кривого Рога вспыхнул пожар. Ее удалось локализовать.
"В результате этой вражеской атаки были отключения электроэнергии в части города, но к 03.00 энергоснабжение было возобновлено. В настоящее время есть лишь точечные отключения некоторых объектов. Энергетики и все соответствующие службы продолжают восстановительные работы. Главное – без потерь", – говорится в заявлении главы Рады обороны Кривого Рога.
Он добавил, что в Криворожском районе обстрелов из артиллерии и РСЗО не было.
В городе работают все службы, больницы, социальные учреждения.
Напомним, в ночь на 12 апреля Россия снова атаковали дронами Украину: враг запустил 17 беспилотников и управляемую авиаракету Х-59. Силы ПВО сбили 16 дронов.
Читайте также: