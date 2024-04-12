Россия атаковала дронами Украину: в каких областях гремели взрывы

Сегодня ночью россияне снова устроили атаку по украинским городам.

Об этом сообщили и Воздушные силы Украины.

"В ночь на 12 апреля противник атаковал 17 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донетчины. В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми групп обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа "Шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области прогремели несколько взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время массированной атаки ракетами и беспилотниками россияне атаковали два подземных газовых хранилища Украины.

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