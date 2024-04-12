Експерт пояснив, чому Росія нарощуватиме удари по енергетиці

У російській доктрині заявлені про можливість завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі, з метою "примусу до капітуляції".

Росія буде й надалі нарощувати ракетні удари на українську енергетичну та житлову інфраструктуру.

Таку думку висловив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов, інформує Еспресо.

Він заявив, що у російській доктрині заявлені про можливість завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі, з метою "примусу до капітуляції".

"Не випадково після завдання ракетних ударів по українських житлових районах прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація готова до "мирного" діалогу, але на російських умовах", - заявив Снєгирьов.

Експерт заявив, що такі дії загарбників дають підстави говорити про те, що останні ракетні обстріли по Україні, мали на меті військово-політичний тиск, щоб примусити підписати так звані "мирні угоди".

Снєгирьов заявив, що також активізувалась міжнародна спільнота.

"Зауважимо, паралельно з цим з'являється "мирний план" президента Туреччини Ердогана. Там чітко зазначено, що Росія залишає за собою окуповані території, тобто статус-кво, на момент підписання "мирних" угод. Йдеться про території окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей та окупований Крим. Це все стосується ракетних обстрілів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського заявили про західні компоненти в ракетах РФ, які атакують енергетичну інфраструктуру.

Крім того, ми раніше інформували, що експерт прокоментував удари РФ по енергетиці.

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