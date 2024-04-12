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Эксперт объяснил, почему Россия будет наращивать удары по энергетике

Эксперт объяснил, почему Россия будет наращивать удары по энергетике

Удар по Трипольской ТЭС / Фото: Фото из социальных сетей

В российской доктрине заявлены о возможности нанесения ударов по энергетической инфраструктуре с целью "принуждения к капитуляции".

Россия будет и дальше наращивать ракетные удары на украинскую энергетическую и жилищную инфраструктуру.

Такое мнение высказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев, информирует Эспрессо.

Он заявил, что в российской доктрине заявлены о возможности нанесения ударов по энергетической инфраструктуре с целью "принуждения к капитуляции".

"Не случайно после нанесения ракетных ударов по украинским жилым районам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация готова к "мирному" диалогу, но на российских условиях", — заявил Снегирев.

Эксперт заявил, что такие действия захватчиков дают основания говорить о том, что последние ракетные обстрелы по Украине имели целью военно-политическое давление, чтобы заставить подписать так называемые "мирные соглашения".

Снегирев заявил, что также активизировалось международное сообщество.

"Заметим, параллельно с этим появляется "мирный план" президента Турции Эрдогана. Там четко указано, что Россия оставляет за собой оккупированные территории, то есть статус-кво, на момент подписания "мирных" соглашений. Речь идет о территориях оккупированных районов Луганской, Донецкой", Херсонской и Запорожской областей и оккупированный Крым. Это касается ракетных обстрелов", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского заявили о западных компонентах в ракетах РФ, атакующих энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт прокомментировал удары РФ по энергетике.

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