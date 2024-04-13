США та Британія ввели ембарго на російські метали

Заборона стосується металів, які будуть виготовлені після 13 квітня.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів в координації з Великою Британією ввело ембарго на постачання алюмінію, міді та нікелю з Росії.

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Відповідне повідомленні було опубліковане на сайті Мінфіну США.

"Нові санкції забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в Сполучені Штати, а також обмежують використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів", - зазначено у повідомленні.

Таким чином підтверджується заява лідерів G7 щодо скорочення доходів Росії від металів.

"Наші нові заборони на ключові метали, узгоджені з нашими партнерами у Сполученому Королівстві, продовжать націлюватися на доходи, які Росія може заробити, щоб продовжувати свою жорстоку війну проти України", — заявила міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

В свою чергу міністр фінансів Британії Джеремі Хант заявив про необхідність позбавити Путіна спроможності вести незаконну війну проти України.

"Завдяки лідерству Британії в цій сфері наші рішучі дії зі США щодо спільної заборони російських металів на двох найбільших біржах не дозволять Кремлю спрямувати більше грошей у свою військову машину", - заявив він.

У повідомленні вказується, що заборона стосується металів, які будуть виготовлені після 13 квітня. Американські та Британські біржі отримають заборони приймати угоди щодо металів з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині затримали судно з російськими товарами.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз почав підготовку до 14-го пакета санкцій проти РФ.

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