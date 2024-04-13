США и Великобритания ввели эмбарго на российские металлы

Министерство финансов Соединенных Штатов в координации с Великобританией ввело эмбарго на поставку алюминия, меди и никеля из России.

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Соответствующеесообщение было опубликовано на сайте Минфина США.

"Новые санкции запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в Соединенные Штаты, а также ограничивают использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых металлических биржах", — говорится в сообщении.

Таким образом, подтверждается заявление лидеров G7 относительно сокращения доходов России от металлов.

"Наши новые запреты на ключевые металлы, согласованные с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, продолжат нацеливаться на доходы, которые Россия может заработать, чтобы продолжать свою жестокую войну против Украины", — заявила министр финансов Джанет Л. Еллен.

В свою очередь, министр финансов Британии Джереми Хант заявил о необходимости лишить Путина способности вести незаконную войну против Украины.

"Благодаря лидерству Британии в этой сфере наши решительные действия из США по совместному запрету российских металлов на двух крупнейших биржах не позволят Кремлю направить больше денег в свою военную машину", — заявил он.

В сообщении указывается, что запрет касается металлов, изготовленных после 13 апреля. Американские и Британские биржи получат запреты принимать соглашения по металлам из России.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии задержали судно с российскими товарами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз начал подготовку к 14-му пакету санкций против РФ.

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