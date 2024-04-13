В Одесской области объявляли воздушную тревогу

Военные предупредили о ракетной опасности.
В ночь на 13 апреля в 00:32 в Одесские области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы использования врагом ракетного оружия.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Одесская область — ракетная опасность!" – говорится в сообщении.
В 00:54 военные объявили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал интересные детали о ракете Х-69, которой поразили Трипольскую ТЭС.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ постоянно пытается видоизменить свою тактику ракетных ударов.
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