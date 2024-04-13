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В Одесской области объявляли воздушную тревогу

В Одесской области объявляли воздушную тревогу

Ракетная опасность в Одесской области / Фото: Associated Press

Военные предупредили о ракетной опасности.

В ночь на 13 апреля в 00:32 в Одесские области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы использования врагом ракетного оружия.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Одесская область — ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

В 00:54 военные объявили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал интересные детали о ракете Х-69, которой поразили Трипольскую ТЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ постоянно пытается видоизменить свою тактику ракетных ударов.

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