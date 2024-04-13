На Одещині оголошували повітряну тривогу

Військові попередили про ракетну небезпеку.
В ніч проти 13 квітня о 00:32 в Одеські області була оголошена повітряна тривога через загрозу використання ворогом ракетної зброї.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Одеська область — ракетна небезпека!" - йдеться у повідомленні.
О 00:54 військові оголосили про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів цікаві деталі про ракету Х-69, якою вразили Трипільску ТЕС.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ постійно намагається видозмінити свою тактику ракетний ударів.
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