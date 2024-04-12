По всій Україні оголошена повітряна тривога

По всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт з російського аеродрому Саваслейка літака МіГ-31К, який здатен нести надзвукові ракети "Кинджал".

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів цікаві деталі про ракету Х-69, якою вразили Трипільску ТЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ постійно намагається видозмінити свою тактику ракетний ударів.

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