По всій Україні оголошена повітряна тривога

Військові попередили про небезпеку.
По всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт з російського аеродрому Саваслейка літака МіГ-31К, який здатен нести надзвукові ракети "Кинджал".
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів цікаві деталі про ракету Х-69, якою вразили Трипільску ТЕС.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ постійно намагається видозмінити свою тактику ракетний ударів.
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