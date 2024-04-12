Знищення ТЕС в Україні: експерти пояснили наслідки та коли можуть початись відключення світла

Втрата Трипільської ТЕС не призвела до різкого дефіциту електроенергії, заявили в Укренерго. Проте нестача електрики з настанням спеки відчуватиметься гостріше. Поки що запровадження графіків відключень споживачів не розглядають. З аварійними обмеженнями нині працює лише Харківщина.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Наслідки атаки по ТЕС в Україні

Трипільську ТЕС ворог намагався знищити майже два роки. Десятки ракетно-дронових атак виводили з ладу трансформатори та лінії електропередач. Іноземні делегації неодноразово приїжджали сюди, щоб переконатися у цинічних атаках росіян по енергетичних об’єктах України. Проте через дефіцит протиповітряної оборони нині українцям загрожує ще й дефіцит електрики та тепла.

Нестачу електроенергії вже третій тиждень відчувають на собі харків’яни. Під гул генераторів зранку відкриваються кав’ярні, аптеки та магазини. З перебоями працює метро та решта енергозалежних підприємств. І така картина може стати буденною для всієї України.

Енергетика

"Може виникнути незначний дефіцит, але поки що ми плануємо збалансувати енергосистему, таким чином, щоб споживач цього дефіциту не відчув і покрити ці недостатні обсяги потужності, які можуть виникнути в енергосистемі на вечір, за рахунок або внутрішніх ресурсів енергосистеми, які вона все ще має, або за рахунок допомоги наших європейських партнерів", - каже директорка з комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян.

Чи будуть проблеми зі світлом в Україні

Енергосистема України наповнюється з чотирьох основних джерел. Перше місце серед виробників електроенергії займають АЕС - 55%. За ними йдуть теплові електростанції - 29%. Сектор "зеленої" енергетики виробляє 8% всієї електроенергії України, ГЕС - майже 7%. За неофіційними даними нині 80 відсотків теплоелектростанцій в Україні зруйновані або суттєво пошкоджені. Вони здебільшого відповідали за здатність енергосистеми балансувати навантаження у години пік.

"Ми не загинемо, апокаліпсису не буде, і енергосистема працюватиме, і електрика у людей буде, нехай з певними, скоріш за все, обмеженнями. І саме тому, що ці обмеження майже неминучі, я би, чесно, не радий заморожувати полуницю, чи овочі, чи щось у ваших холодильниках, якщо у вас немає акумуляторів, які 2-3 години можуть втримати ці холодильники робочими", - пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Генератор

Нині в Україні період найменшого споживання електрики. З початком літньої спеки дефіцит електроенергії лише зростатиме. Найважче буде взимку, бо зруйновані ТЕС не подаватимуть тепло і гарячу воду в квартири. Швидке рішення проблеми – мобільні генеруючи станції, які працюють на газі та твердому паливі.

Що кажуть експерти

"Потрібно шукати інший шлях вирішення проблеми. А інший шлях – це децентралізація і розукрупнення. Це створення великої мережі, станцій невеликої потужності, які працюють на місцевих джерелах енергії. І це не сонце. Це торф, це вугілля, це гідроенергія, це газовий конденсат, це природний газ, це біогаз, це біомаса", - каже експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Замість величезних ТЕС Україні потрібні мобільні смартелектростанції – запевняють експерти. Їх можна встановлювати приховано від російських ракет. І навіть втрата кількох промислових генераторів ніяк не вплине на загальну енергосистему країни. Гроші на проекти знову доведеться просити у іноземних інвесторів. Проте головна проблема – час.

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