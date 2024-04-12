По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета с российского аэродрома Саваслейка самолета МиГ-31К, способного нести сверхзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал интересные детали о ракете Х-69, которой поразили Трипольскую ТЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ постоянно пытается видоизменить свою тактику ракетных ударов.

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