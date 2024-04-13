Клименко розповів, скільки поліцейських перебуває на фронті

Значна частина українських поліцейський наразі воює на фронті, або виконує завдання, які тим чи іншим чином повʼязані з обороною України.

Про це в інтервʼю 1+1 розповів голова МВС Ігор Клименко.

Він заявив, що за законом поліцейський, який проходить службу в лавах Національної поліції, він заброньований.

"Водночас в поліції, відповідно до закону, який був прийнятий у 23-му році, можуть бути утворені підрозділи комбатантів. Тобто це особи, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту і мають такі самі права і обов’язки, як і військовослужбовці Збройних сил України, і інші військові формування. На сьогодні чоловіків служить в Національній поліції близько 75 тисяч, я хочу, щоб це число все-таки прозвучало і 25 тисяч жінок", - заявив Клименко.

Міністр зазначив, що бригада "Лють", яку сформувало МВС на початку минулого року, налічує пʼять тисяч осіб.

"Ще близько 30 тисяч поліцейських (і чоловіки, і жінки) виконують поліцейські функції в регіонах, які безпосередньо знаходяться в областях, де точаться бойові дії. В нас є підрозділи поліції, які займаються безпілотниками. У нас люди є, які займаються специфічними функціями під час цієї війни, про які ми будемо розповідати вже після закінчення бойових дій. І якщо відняти від цих 75 тисяч ті підрозділи, які безпосередньо є на війні і ще будуть на війні незабаром, то за охорону публічного порядку, за розкриття злочинів, взагалі за поліцейську всю функцію буде відповідати всього-на-всього по всій країні близько 30-35 тисяч чоловіків" сказав міністр.



Крім того, за його словами, поліція допомагає Держприкордонслужбі виконувати свою роботу на кордонах з Росією.



"Я хочу повторити свою тезу: якщо ситуація на фронті буде відповідно ще ускладнюватися, то всі ми маємо взяти до рук зброю", - заявив Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клименко розповів, що у поліції є бази ухилянтів від служби.

Крім того, ми раніше інформували, що народна депутатка розповіла, які плануються доплати й пільги для військових.

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