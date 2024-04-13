Клименко рассказал, сколько полицейских находится на фронте

Значительная часть украинских полицейский сейчас воюет на фронте или выполняет задачи, которые тем или иным образом связаны с обороной Украины.

Об этом в интервью 1+1 рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Он заявил, что по закону полицейский, проходящий службу в рядах Национальной полиции, он забронирован.

"В то же время в полиции, согласно закону, принятому в 23-м году, могут быть образованы подразделения комбатантов. То есть это лица, которые непосредственно находятся на линии фронта и имеют такие же права и обязанности, как и военнослужащие Вооруженных сил Украины, и другие военные формирования. На сегодняшний день мужчин служит в Национальной полиции около 75 тысяч, я хочу, чтобы это число все-таки прозвучало и 25 тысяч женщин", — заявил Клименко.

Министр отметил, что бригада "Лют", сформированная МВД в начале прошлого года, насчитывает пять тысяч человек.

"Еще около 30 тысяч полицейских (и мужчины, и женщины) выполняют полицейские функции в регионах, непосредственно находящихся в областях, где идут боевые действия. У нас есть подразделения полиции, которые занимаются беспилотниками. У нас люди есть, которые занимаются специфическими функциями под время этой войны, о которых мы будем рассказывать уже после окончания боевых действий.И если отнять от этих 75 тысяч те подразделения, которые непосредственно есть на войне и еще будут на войне вскоре, то за охрану публичного порядка, за раскрытие преступлений вообще за полицейское всю функцию будет соответствовать всего-навсего по всей стране около 30-35 тысяч мужчин" сказал министр.



Кроме того, по его словам, полиция помогает Госпогранслужбе выполнять свою работу на границах с Россией.



"Я хочу повторить свой тезис: если ситуация на фронте будет соответственно еще усложняться, то все мы должны взять в руки оружие", – заявил Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что Клименко рассказал, что у полиции есть базы уклоняющихся от службы.

Кроме того, мы ранее информировали, что народная депутат рассказала, какие планируются доплаты и льготы для военных.

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