Зеленский назначил нового заместителя главы Нацгвардии

Глава государства продолжает перестановки в высшем руководстве.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Владимира Гордийчука заместителем командующего Национальной гвардией Украины.
Об этом говорится в указе №220/2024, опубликованном на сайте Президента Украины.
"Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в документе.
Владимир Гордийчук – генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины. Он окончил Киевский институт Военно-воздушных сил Украины в 1996 году, а в 2012 году получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины.
Гордийчук возглавлял Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины. Также он вместе с личным составом воинской части 3036 участвовал в проведении АТО в Луганской области.
Гордийчук награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с членами Совета национальной безопасности и обороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский назначил нового секретаря СНБО.
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