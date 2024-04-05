Зеленский назначил нового заместителя главы Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Владимира Гордийчука заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

Об этом говорится в указе №220/2024, опубликованном на сайте Президента Украины.

"Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", — говорится в документе.

Владимир Гордийчук – генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины. Он окончил Киевский институт Военно-воздушных сил Украины в 1996 году, а в 2012 году получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины.

Гордийчук возглавлял Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины. Также он вместе с личным составом воинской части 3036 участвовал в проведении АТО в Луганской области.

Гордийчук награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с членами Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский назначил нового секретаря СНБО.

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