Сколько оружия может быть у украинцев: глава МВД шокировал цифрами

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, на руках у граждан Украины может быть от 1 до 5 миллионов единиц оружия. Такое заявление Клименко сделал на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Об этом пишет "Укринформ".

"Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до 5. Но миллион – это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан", – отметил министр.

Клименко также добавил, что подавляющее большинство оружия, которое выдано гражданам Украины, является учтенным. Однако на руках украинцев есть определенное количество трофейного оружия, что является нарушением закона. Он добавил, что в ведомстве понимают, что в условиях войны это оправдано и необходимо.

"Две недели назад в первом чтении Верховная Рада приняла закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, имеющий это оружие, должен принести его в полицию и зарегистрировать ", – сообщил Клименко.

Эта регистрация позволит гражданам на законных основаниях хранить трофейное оружие и боеприпасы для отмены режима военного положения. Но в течение трех месяцев после возвращения к мирной жизни каждый гражданин должен принести это оружие в полицию и выбрать один из вариантов его легализации, например:

добровольно сдать государству;

выхолостить;

переделать в разрешенный вид оружия.

Министр отметил, что в украинском обществе необходимо развивать культуру использования оружия, чтобы сделать следующий шаг по владению оружием.

"В то же время не нужно забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта и мы будем отвечать, МВД в первую очередь, за эту работу", — добавил Клименко.

Напомним, юрист рассказал о рисках нового законопроекта о гражданском обращении оружия. В частности, полицейские будут иметь неограниченный доступ к жилью владельцев оружия.

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