Британец выиграл суд против РФ за пытки в плену

Британский военный заявил, что в дальнейшем будет судиться с Россией уже в британских судах.

Бывший военный из Великобритании Шон Пиннер, принимавший участие в защите Украины от российской агрессии, выиграл суд против РФ по делу о пытках, которые к нему применяли, когда он находился в плену.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что британец подал в Соломенский районный суд Киева в октябре 2023 года. Суд принял решение в пользу британца и постановил взыскать с РФ компенсацию. О какой сумме идет речь не указывается.

Британские издания пишут, что Россия скорее всего проигнорирует приговор суда, но это может стать прецедентом для того, чтобы другие пленные подавали иски против РФ.

Пиннер заявил, что в дальнейшем будет судиться с Россией уже в британских судах.

"Мы уже начали этот процесс и мы не сдадимся. Россия должна понести ответственность за то, как они обошлись со мной, и это (решение украинского суда) первый шаг, когда Россия вернется в реальный мир, ей придется урегулировать эти судебные дела..." Речь идет не о настоящем, а о будущем, может, через 10 или 20 лет", — заявил британец.

СМИ сообщают, что еще один британец Эйден Аслин, бывший с Пиннером в российском плену, намерен вскоре судиться против России.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденные плена британцы рассказали о пытках, которые к ним применяли.

Кроме того, мы ранее информировали, что пятеро уволенных граждан Великобритании — Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл — вернулись домой после российского плена.

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