Британець виграв суд проти РФ за тортури у полоні

Британський військовий заявив, що надалі буде судитись з Росією вже у британських судах.

Колишній військовий з Великої Британії Шон Піннер, який брав участь у захисті Україні від російської агресії, виграв суд проти РФ у справі про тортури, які до нього застосовували, коли він перебував у полоні.

Про це інформує Радіо Свобода.

Повідомляється, що британець подав позов у Солом'янський районний суд Києва у жовтні 2023 року. Суд ухвалив рішення на користь британця та постановив стягнути з РФ компенсацію. Про яку суму йдеться не вказується.

Британські видання пишуть, що Росія, скоріше за все, проігнорує вирок суду, але це може стати прецедентом для того, щоб інші полонені подавали позови проти РФ.

Піннер заявив, що надалі буде судитись з Росією вже у британських судах.

"Ми вже розпочали цей процес і ми не здамося. Росія має понести відповідальність за те, як вони обійшлися зі мною, і це (рішення українського суду) перший крок, коли Росія повернеться до реального світу, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 або 20 років", - заявив британець.

ЗМІ повідомляють, що ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір незабаром позиватися проти Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звільнені полону британці розповіли про тортури, які до них застосовували.

Крім того, ми раніше інформували, що пʼятеро звільнених громадян Великої Британії — Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ділан Хіллі та Ендрю Хілл — повернулися додому після російського полону.

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