“Байден теж не без гріха”: гучна стаття The Times про допомогу США Україні

Коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Сполучені Штати пообіцяли “непохитну” підтримку демократії, яка зазнала неспровокованого нападу з боку Росії. Підтримка України — це тест для перевірки готовності Америки захищати верховенство міжнародного права у світі, що перебуває під загрозою з боку експансіоністських авторитарних держав.

The Times пише, що цей тест Вашингтон зараз ризикує провалити, оскільки пакет допомоги, необхідний для виживання України у її боротьбі проти російської агресії, заблокований правими республіканцями, лояльними до Дональда Трампа.

Не дати Україні програти війну

Якщо 60 мільярдів доларів допомоги не надійдуть в Україну найближчим часом, Україна може, як висловився президент Зеленський, “програти війну”. Безумовно, це зашкодить українським військовим зусиллям, які й так потерпають від нестачі боєприпасів і живої сили. Без більш сучасної американської зброї, яка дозволила б Україні протистояти ворогу, ініціатива перейде, ймовірно, назавжди, до президента Путіна і його генералів, вважає газета The Times.

Глухий кут?

Такий зловісний і колись немислимий результат означав би кінець ролі Америки як глобального “поліцейського” і серйозно послабив би довіру до неї з боку союзників по всьому світу. Проте зараз це можливо, оскільки головний апологет Москви в Палаті представників, Марджорі Тейлор Ґрін (штат Джорджія), погрожує змістити свого колегу — республіканця Майка Джонсона з посади спікера, якщо той спробує проштовхнути надання допомоги Україні за допомогою демократів.

Відповідальність за цей глибоко руйнівний глухий кут має лежати на Трампі, який зустрінеться з Джо Байденом на президентських виборах у листопаді. Попри вмовляння міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона під час особистої зустрічі з кандидатом від республіканців цього тижня, Трамп не продемонстрував жодних ознак відступу від своєї позиції щодо України. Це означало б, що він як президент закликав би до припинення бойових дій і погодився б на остаточну анексію частини української території, окупованої російськими військами.

Байден не без гріха

Залишається сподіватися, що необачні заяви Трампа — це не більше, ніж блеф, який він використовував у минулому. Але вони завдають реальної шкоди тут і зараз, заохочуючи Москву продовжувати й навіть розширювати свою кампанію. Вихід США з України залишить європейських членів НАТО перед непростим вибором: заповнити прогалину або погодитися на зраду Трампа в мюнхенському стилі.

The Times зазначає, що президент Байден також не без гріха. Його здатність розробити двопартійну угоду для України провалилася. Крім того, його зневажливе ставлення до постачання вирішальної зброї у 2022-23 роках зіграло на руку Росії.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що російська агресія проти України може наблизитись до завершення, коли спікер Палати представників Майк Джонсон винесе питання про допомогу українцям на голосування.

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