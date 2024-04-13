Астрологічний прогноз на 13 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день потрібно використовувати для реалізації важливих планів – оскільки на календарі вихідний, вони, швидше за все, мають бути побутовими, але й на особистих справах теж не варто забувати.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За якусь частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, зазвичай проходять протягом доби, особливо якщо проявити пильність і звернутися до лікаря.

Харчування дня: не можна ні голодувати, ні переїдати — у харчуванні потрібно дотримуватися помірності.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна збирати перший урожай овочів або ягід, вирощений у теплиці.

Магія та містика дня: потрібно виготовляти талісмани, мета яких – залучити до життя людини любов та дружбу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими,але., якщо їхній сюжет радує, не варто нікому про нього розповідати.

Табу дня: не можна нікому нічого давати – ані гроші, ані речі.

Цитата дня: «Якщо ви хочете виховати хороших дітей, витрачайте на них вдвічі менше грошей і вдвічі більше часу»(Естер Селсдон).

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