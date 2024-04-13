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Астрологический прогноз на 13 апреля

Астрологический прогноз на 13 апреля

Журавли - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день нужно использовать для реализации важных планов – поскольку на календаре выходной, они, скорее всего, должны быть бытовыми, но и о личных делах тоже не стоит забывать. 

Символ дня: журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, проходят в течение суток, особенно если проявить бдительность и обратиться к врачу. 

Питание дня: нельзя ни голодать, ни переедать – в питании нужно соблюдать умеренность. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит. 

Дачные работы дня: можно собирать первый урожай овощей или ягод, выращенный в теплице. 

Магия и мистика дня: нужно изготавливать талисманы, цель которых – привлечь в жизнь человека любовь и дружбу. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но, если их сюжет радует, не стоит никому о нем рассказывать. 

Табу дня: нельзя никому ничего давать – ни деньги, ни вещи. 

Цитата дня: "Если вы хотите воспитать хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени" (Эстер Селсдон). 

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