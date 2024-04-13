Астрологический прогноз на 13 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день нужно использовать для реализации важных планов – поскольку на календаре выходной, они, скорее всего, должны быть бытовыми, но и о личных делах тоже не стоит забывать.
Символ дня: журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, проходят в течение суток, особенно если проявить бдительность и обратиться к врачу.
Питание дня: нельзя ни голодать, ни переедать – в питании нужно соблюдать умеренность.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: можно собирать первый урожай овощей или ягод, выращенный в теплице.
Магия и мистика дня: нужно изготавливать талисманы, цель которых – привлечь в жизнь человека любовь и дружбу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но, если их сюжет радует, не стоит никому о нем рассказывать.
Табу дня: нельзя никому ничего давать – ни деньги, ни вещи.
Цитата дня: "Если вы хотите воспитать хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени" (Эстер Селсдон).
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