США предлагают предоставить Украине деньги в долг под залог доходов от активов РФ — FT

Запад может профинансировать Украину за счет российских активов.

Соединенные Штаты могут предоставить Украине средства на оборону и поддержку экономики взаймы под залог доходов от замороженных российских активов.

Об этом пишет Financial Times.

Издание пишет, что страны G7 разделились во мнениях по поводу судьбы российских активов.

"США поддерживают план конфискации активов в полном объеме для передачи их Украине, а европейские должностные лица опасаются, что это нарушит международное право и дестабилизирует финансовые рынки. Дискуссия активизировалась на фоне блокирования помощи Украине в американском Конгрессе", — говорится в сообщении.

Заместитель советника по вопросам международной экономики национальной безопасности США Далип Сингх заявил, что решение по российским активам нужно принимать быстро.

"Мы должны изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность для Украины российских замороженных резервов. Мы не можем ждать. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", — отметил Сингх.

Он пояснил, что Вашингтон предлагает "текущую стоимость будущего процентного потока от обездвиженных активов либо через облигации, либо через заем".

Сингх напомнил, что у Евросоюза уже проявили готовность передавать Украине проценты из резервов каждые шесть месяцев. Однако, по его словам, есть пути "со временем увеличить стоимость этих перечислений".

"Вместо того чтобы просто перечислять годовую прибыль из резервов, концептуально возможно перечислять 10-летние или 30-летние прибыли. Нынешняя стоимость этих доходов составляет очень большую сумму", — предлагает Сингх.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон заявил, что Европа должна предоставить Украине дополнительные 50 млрд евро из-за задержки помощи от США.

Кроме того, мы ранее информировали, что сенатор от Республиканской партии рассказала, когда Конгресс примет помощь Украине.

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