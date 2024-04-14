"Баєр" знищив "Вердер" і вперше в історії став чемпіоном Німеччини (відео)

Команда Хабі Алонсо за п'ять турів до кінця забезпечила собі чемпіонський титул.

"Баєр" на власному полі розбив "Вердер" ( 5:0 ) у матчі 29-го туру Бундесліги та достроково став чемпіоном Німеччини з футболу.

Підопічним Хабі Алонсо потрібно було обіграти бременський клуб, щоб оформити чемпіонство. Із цим завданням "фармацевти" впоралися без проблем.

На 25-й хвилині леверкузенців вивів уперед Віктор Боніфейс, який реалізував пенальті.

У другому таймі господарі розвинули свій успіх. На 60-й хвилині забив Граніт Джака, а потім хет-трик оформив Флоріан Вірц, відзначившись на 68-й, 83-й і 90-й хвилинах.

Огляд матчу "Баєр" – "Вердер"

Таким чином, "Баєр" (79 очок) став недосяжним для конкурентів у таблиці Бундесліги. За п'ять турів до фінішу "фармацевти" випереджають "Баварію" і "Штутгарт" на 16 балів. "Вердер" (31 пункт) перебуває на 12-й позиції.

Для "Баєра" це перше в історії "золото" Бундесліги. До цього найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

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