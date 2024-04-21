Блінкен відвідає Китай, де обговорить підтримку РФ Пекіном - CNN

Голова Державного департаменту США направиться з візитом до Китаю, де обговорить військову допомогу, яку Пекін надає Москві.

Також читайте США можуть направити до України додаткових військових радників - Politico

Про це інформує CNN з посиланням на посадовця Державного департаменту США.

Візит Блінкена до США запланований 24-26 квітня, який розпочнеться у Шанхаї, де у чиновника запланована зустріч з місцевим бізнесом.

"По-перше, досягти прогресу з ключових питань; по-друге, чітко і безпосередньо висловити занепокоєння з приводу двосторонніх регіональних і глобальних проблем; і по-третє, обговорити відповідальне управління конкуренцією", – зазначив чиновник.

За його словами, Блінкен планує "підтвердити нашу глибоку стурбованість щодо підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії", а також щодо порушень прав людини і "несправедливої економічної та торговельної практики".

Блінкен також обговорить ситуацію на Близькому Сході, оскільки США неодноразово закликали Китай чинити тиск на Іран, щоб він проявляв стриманість, оскільки напруженість у відносинах між ним та Ізраїлем зростає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall планує випускати в Україні танки Panther.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія під Авдіївкою пішла в один із найбільших танкових штурмів за всю війну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.