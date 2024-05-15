Днепр вздрогнул от взрыва

В Днепре прогремел взрыв 15 мая. Воздушные силы предупреждали, что враг запустил скоростную цель.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Перед звуком взрыва, скоторый было слышно в окрестностях Днепра, Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях, и об угрозе применения авиационных средств поражения.

Впоследствии в ВС сообщили о скоростной цели в направлении Днепра и призвали жителей города идти в укрытия.

Напомним, ранее в этот же день взрыв раздался и в Николаеве. В ОВА заявили о двух "прилетах" по городу.

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