Дніпро здригнулось від вибуху

У Дніпрі пролунав вибух 15 травня. Повитряні сили попереджали, що ворог запустив швидкісну ціль.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

Перед звуком вибуху, який було чутно на околицях Дніпра, Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках, і про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Згодом у ПС повідомили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра та закликали жителів міста йти до укриття.

Нагадаємо, раніше цього ж дня вибух пролунав і в Миколаєві. В ОВА заявили про два "прильоти" по місту.

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