Когда остановится наступление РФ в Украине: астролог назвал месяц

Влад Росс также рассказал, при каких условиях может закончиться война в Украине.

Май для россиян станет последним месяцем, когда они будут способны на какие-то наступательные действия в Украине. В июне наступление врага остановится.

Об этом астролог Влад Росс заявил на своем YouTube-канале.

Он отметил, что ранее россияне видели, что в связи с задержкой со стороны США у украинских войск нет оружия, поэтому и "могли "освобождать" всякие курятники и свинарники, какие-то маленькие села в Украине".

"А в июне их наступление точно остановится", – подчеркнул астролог.

По его словам, оккупанты планируют в мае захватить Покровск на Донетчине, соответственно главная задача ВСУ – удержать город. В то же время враг уже смирился с тем, что ему не удастся взять Часов Яр.

При каких условиях закончится война в Украине

Влад Росс также рассказал, при каких условиях может закончиться война в Украине.

"Война закончится в двух случаях: переворот в Москве, отстранение от власти двойника Путина и приход к власти группы Чемезова. Эти люди будут предлагать условия по выводу войск из Украины и снятию санкций – они отдадут Херсонскую, Запорожскую области, за Крым будут торговаться еще, чтобы через несколько лет вывести оттуда свои активы. Но в свою очередь будут просить снятие санкций, и что они не будут платить Украине репарации", – прогнозирует астролог.

Он добавил, что эта группа влияния будет пытаться отстранить от власти в России чекистов, угрожающих уничтожением ядерным оружием всего мира.

По словам Влада Росса, Украине нужно будет "продержаться до 2025 года, чтобы не капитулировать в 2024 году", ради чего на государство давит президент Франции Эммануэль Макрон. По словам астролога, для французского лидера главное, чтобы не было терактов в Париже во время Олимпиады.

"Этот клан Чемезова все равно победит в 2025 году и оттеснит путинский режим. Этот год станет важным годом – в истории России существуют 36-летние циклы. И вот как раз в 2025 году будет свержение Путина и его режима", – прогнозирует астролог.

Напомним, шаманка Сейраш рассказала, что наступление России на Харьковщину в 2024 году может занять еще несколько недель. Она посоветовала эвакуироваться из Харьковщины живущим у линии фронта.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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