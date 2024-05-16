Коли зупиниться наступ РФ в Україні: астролог назвав місяць

Влад Росс також розповів, за яких умов може закінчитися війна в Україні.

Травень для росіян стане останнім місяцем, коли вони будуть здатні на якісь наступальні дії в Україні. У червні наступ ворога зупиниться.

Про це астролог Влад Росс заявив на своєму YouTube-каналі.

Він зазначив, що раніше росіяни бачили, що у зв’язку з затримкою з боку США в українських військ немає зброї, тому й "могли "звільняти" усілякі курники і свинарники, якісь маленькі села в Україні".

"А в червні їхній наступ точно зупиниться", – наголосив астролог.

За його словами, окупанти планують у травні захопити Покровськ на Донеччині, відповідно головне завдання ЗСУ – утримати місто. Водночас ворог вже змирився з тим, що йому не вдасться взяти Часів Яр.

За яких умов закінчиться війна в Україні

Влад Росс також розповів, за яким умов може закінчитися війна в Україні.

"Війна закінчиться у двох випадках: переворот у Москві, усунення від влади двійника Путіна і прихід до влади групи Чемезова. Ці люди пропонуватимуть умови щодо виведення військ з України і зняття санкцій – вони віддадуть Херсонську, Запорізьку області, за Крим будуть торгуватися ще, щоб за кілька років вивести звідти свої активи. Але водночас проситимуть зняття санкцій, і що вони не будуть платити Україні репарації", – прогнозує астролог.

Він додав, що ця група впливу намагатиметься усунути від влади в Росії чекістів, які погрожують знищенням ядерною зброєю всього світу.

За словами Влада Росса, Україні треба буде "протриматися до 2025 року, щоб не капітулювати 2024 року", задля чого на державу тисне президент Франції Еммануель Макрон. За словами астролога, для французького лідера головне – щоб не було терактів у Парижі під час Олімпіади.

"Цей клан Чемезова все одно переможе 2025 року і відтіснить путінський режим. Цей рік стане важливим роком – в історії Росії існують 36-річні цикли. І ось якраз 2025 року буде повалення Путіна і його режиму", – прогнозує астролог.

Нагадаємо, шаманка Сейраш розповіла, що наступ Росії на Харківщину 2024 року може тривати ще кілька тижнів. Вона порадила евакуюватися з Харківщини тих, хто живе біля лінії фронту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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