БПЛА влаштували наліт на Росію: вибухало у двох областях

В Росії заявили про атаку безпілотників у ніч проти 16 травня. Вибухи лунали у Тульській і Брянській областях.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Росіяни вночі вкотре скаржилися на атаку безпілотників. Так, дрони зафіксували у щонайменше двох областях – Брянській і Тульській.

Спершу про вибухи повідомили у Брянській області. Тамтешній губернатор Алєксандр Богомаз повідомив про знищення силами ППО одного безпілотника над Почепським районом. Про руйнування та постраждалих не повідомлялося.

Згодом вибухи прогриміли у Тульській області. Там заявили, що ППО нібито збила два дрони. В цьому регіоні теж не повідомляли про руйнування чи постраждалих.

Нагадаємо, цієї ж ночі вибухи лунали і в Бєлгородській області. Місцева влада заявила про двох поранених жителів та пошкодження приватних будинків.

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