У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Повітряна тривога триває
У Харкові у ніч проти 16 травня 2024 року пролунали вибухи просто під час повітряної тривоги.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!", - йдеться у повідомленні очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У місті дуже гучно. Будьте обережні!", - додав мер міста Ігор Терехов.
Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти пішли в наступ на державному кордоні на Харківщині.
Раніше начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється на другий Бахмут.
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