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У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Находитесь в укрытии / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога триває

У Харкові у ніч проти 16 травня 2024 року пролунали вибухи просто під час повітряної тривоги.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!", - йдеться у повідомленні очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова. 

"У місті дуже гучно. Будьте обережні!", - додав мер міста Ігор Терехов. 

Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку. 

Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти пішли в наступ на державному кордоні на Харківщині.

Раніше начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється на другий Бахмут.

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