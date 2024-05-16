В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги

В Харькове в ночь на 16 мая 2024 года прогремели взрывы прямо во время воздушной тревоги.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!", — говорится в сообщении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В городе очень громко. Будьте осторожны!", — добавил мэр города Игорь Терехов.

Находитесь в укрытиях, позаботьтесь о собственной безопасности.

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Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе на Харьковщине.

Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

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