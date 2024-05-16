В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги

Воздушная тревога продолжается
В Харькове в ночь на 16 мая 2024 года прогремели взрывы прямо во время воздушной тревоги.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!", — говорится в сообщении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В городе очень громко. Будьте осторожны!", — добавил мэр города Игорь Терехов.
Находитесь в укрытиях, позаботьтесь о собственной безопасности.
Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе на Харьковщине.
Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.
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