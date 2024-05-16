Спасительный документ: пограничник рассказал, как чудом остался жив

В бою с захватчиками в Волчанске боец получил несколько ранений, но самая опасная пуля не смогла пробить удостоверение военного.

Боец ГПСУ оказался в миллиметре от смерти во время защиты Волчанска на Харьковщине. Жизнь ему спас документ, с которым не расстаются военные.

Историю спасения рассказали в Госпогранслужбе.

"На северной окраине Волчанский боец ГПСУ с позывным "Тихон" получил многочисленные ранения в ближнем бою с россиянами. Несколько пуль прошли насквозь, переломав кости обеих ног, а одну, которая могла стать роковой, задержало удостоверение военнослужащего", — рассказали пограничники.

ГПСУ опубликовала фото спасительного документа и задержанной вражеской пули.

Удостоверение военнослужащего спасло жизнь пограничника

Вражеский шар, задержанный спасительным документом

Раненого бойца побратимы быстро эвакуировали с поля боя и его жизни сейчас ничего не угрожает.

Напомним, врачам удалось спасти бойца, которому российский снаряд попал в лицо.

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