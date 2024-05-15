РФ может затянуть войну еще на годы: эксперт шокировал продолжительность конфликта

По словам Мусиенко, мировое сообщество должно как можно быстрее определиться с вступлением Украины в НАТО – и для этого не нужно ждать завершения войны, потому что это слишком расплывчатый срок.

Кремль будет пытаться затянуть войну как можно дольше или вынудить Украину пойти на заморозку конфликта.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Ясное дело, что они (россияне. – Ред.) будут пытаться затягивать войну... Они будут стремиться даже к заморозке конфликта. Такие условия устраивают Россию. Почему? Тогда же возникает вопрос: окей, высокой интенсивности конфликта нет, временно. Россия оккупирует какие-то территории в каких-то пределах...", – говорит эксперт.

Мусиенко считает, что решающим будет тот этап, когда Украина наконец будет в шаге от вступления в НАТО.

"Если такое состояние допустить даже теоретически к 2028-му году. Мы подходим к моменту вступления Украины в НАТО. Они (россияне. – Ред.) понимают, что встанет вопрос: Украину же нужно принять всю, в пределах международно признанных границ."Поэтому они заинтересованы в том, чтобы вбрасывать эти сейчас варианты о заморозке конфликта", — подытожил аналитик.

Напомним, в разговоре с китайскими СМИ российский диктатор Путин заявил, что "открыт к диалогу с Украиной", но на своих условиях.

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