РФ може затягнути війну ще на роки: експерт шокував тривалістю конфлікту

За словами Мусієнка, світова спільнота має якнайшвидше визначитися зі вступом України до НАТО – і для цього не потрібно чекати завершення війни, бо це занадто розпливчастий термін.

Кремль буде намагатися затягнути війну якнайдовше або змусити Україну піти на замороження конфлікту.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Ясне діло, що вони (росіяни. – Ред.) будуть намагатися затягувати війну... Вони будуть прагнути навіть замороження конфлікту. Такі умови влаштовують Росію. Чому? Тоді ж постає питання: окей, високої інтенсивності конфлікту немає, тимчасово. Росія окупує якісь території в якихось межах...", – каже експерт.

Мусієнко вважає, що вирішальним буде той етап, коли Україна нарешті буде за крок до вступу в НАТО.

"Якщо такий стан допустити навіть теоретично до 2028-го року. Ми підходимо до моменту вступу України в НАТО. Вони (росіяни. – Ред.) ж розуміють, що постане питання: Україну ж треба прийняти всю, в межах міжнародно визнаних кордонів... Тому вони зацікавлені в тому, щоби вкидати оці зараз варіанти про заморозку конфлікту", – підсумував аналітик.

Нагадаємо, в розмові з китайськими ЗМІ російський диктатор Путін заявив, що "відкритий до діалогу з Україною", але на своїх умовах.

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